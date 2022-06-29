Анкара, 29 июня, 2022, 12:29 — ИА Регнум. Министерство обороны Турции сообщило о гибели своего военнослужащего в ходе военной операции на севере Ирака. Об этом 29 июня сообщает Yeni Safak со ссылкой на заявление ведомства.

ResoluteSupportMedia Военнослужащий армии Турции

По последним данным, боец участвовал в операции «Сжатый кулак», которая проводится в иракской провинции Дохук. В ходе операции турецкое подразделение вступило в бой с партизанами Рабочей партии Курдистана (РПК). В перестрелке с партизанами один военнослужащий погиб.

Министерство обороны Турции не предоставило никаких подробностей инцидента.

Ранее в министерстве иностранных дел Ирака заявили, что военные операции турецкого режима в Ираке носят враждебный и провокационный характер и представляют собой вопиющее нарушение суверенитета Ирака и угрозу его территориальной целостности.