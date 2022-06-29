Ярославль, 29 июня, 2022, 12:23 — ИА Регнум. Ярославское отделение партии «Справедливая Россия — Патриоты — За Правду» не будет выдвигать кандидата на пост губернатора области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в реготделении партии.

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По словам лидера фракции в Яроблдуме Сергея Хабибулина, это связано с тем, что кандидат не пройдёт муниципальный фильтр. У эсеров нет необходимого количества муниципальных депутатов. Ранее о желании принять участие в выборах заявлял депутат Госдумы Анатолий Грешневиков.

29 июня — последний день выдвижения кандидатов в губернаторы Ярославской области. Выборы состоятся 11 сентября. О своём участии областную избирательную уведомили «Коммунисты России», «Яблоко», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». Также конференцию провела КПРФ, но пока не принесла документы в избирком.

Врио губернатор Михаил Евраев идёт на выборы самовыдвиженцем.