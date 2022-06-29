Самара, 29 июня, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Обстоятельства травмирования мужчины при выполнении работ устанавливают в Самарской области. Об этом 29 июня сообщает пресс-служба Следственного управления Следственного комитета по региону.

Ковш бульдозера

По версии следствия, в Борском районе на базе для временной стоянки и хранения автотранспорта в ходе сцепки бульдозера с автомобилем машинист бульдозера совершил наезд на 34-летнего монтажника организации, специализирующейся на оказании услуг по монтажу и ремонту буровых вышек.

В материалах дела указано, что пострадавшего прижало к бамперу автомобиля.

«В результате произошедшего, потерпевший получил телесные повреждения в виде множественных переломов», — сообщает пресс-служба.

Отмечается, что мужчину доставили в медучреждение. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам нарушения требований охраны труда. Расследование дела продолжается.