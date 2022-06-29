Казань, 29 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. В Татарии вторые сутки подряд фиксируют по 47 случаев заражения коронавирусом. По состоянию на 29 июня, в республиканские больницы с ковидом госпитализировали за минувший день 33 пациента, сообщает общероссийский операвный штаб.

Дарья Драй ИА REGNUM Больничная палата

Всего в регионе зарегистрировано 152 510 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 148 721 пациент, скончались 1995 человек. За сутки выписали 25 пациентов, умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, в Нижегородской области общее число выписанных после перенесенного COVID-19 граждан превышает 411 тыс. человек.

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