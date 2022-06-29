Санкт-Петербург, 29 июня, 2022, 12:22 — ИА Регнум. Интернет стал выращенным драконом, который невозможно поймать «за хвост». Об этом на Петербургском международном юридическом форуме заявил замглавы Минюста РФ Андрей Логинов.

Интернет

«Мы имеем дело с совершенно сознательно выращенным драконом. Это реальный дракон, который разрушает национальные системы права… Через интернет совершают преступления, а мы не можем его поймать за хвост», — сказал Логинов.

По его словам, лица, создавшие интернет, «изначально намеревались диктовать свою волю и проводить свою политику».