Посёлок городского типа Судиславль, Костромская область, 29 июня, 2022, 12:31 — ИА Регнум. В Судиславском районе Костромской области продолжают устранять последствия непогоды. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил глава района Игорь Филинков.

Наталья Диева Главная площадь Судиславля

В настоящее время не подключёнными к электричеству остаются 19 частных домов. Восстановить их снабжение планируется к 17 часам 29 июня.

Кроме этого сильный ветер повредил кровли 18 строений, в том числе крышу многоквартирного дома на улице Мичурина в Судиславле и автостанцию посёлка, дом культуры в селе Жвалово. Назвать сроки, в которые дома будут приведены в порядок, глава отказался. В районе продолжается уборка поваленных деревьев.

По информации МЧС, гроза со шквалистым ветром до 12 метров в секунду пришла в регион вечером 27 июня. Однако в материале ГТРК «Кострома» жители Судиславля упоминают «серый угол», что по описанию больше походит на ураган. Разобраться в явлении предстоит Костромскому центру по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды. Ответ будет готов в течение двух дней.

Всего в результате непогоды без электричества остались 954 жилых дома в Судиславском, Сусанинском, Буйском и Макарьевском районах. Электроснабжение основной части строений было восстановлено к утру 28 июня.