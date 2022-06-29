Симферополь, 29 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Численность населения Республики Крым увеличилась на 43,5 тысячи человек за последние семь лет. Об этом сообщили в министерстве труда и социальной защиты региона 29 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Крым

«По предварительным данным Всероссийской переписи населения, прошедшей в 2021 году, составила 1 935,0 тыс. человек (перепись 2014 года — 1 891,5 тыс. человек)», — говорится в сообщении.

Более половины 50,5% населения — жители городских населённых пунктов. В сёлах проживают 49,5% крымчан.

При этом, отмечают специалисты, увеличение численности населения региона произошло, прежде всего, за счёт миграционного прироста. Миграционный прирост обеспечивали как приезжие из других государств (Украины, Узбекистана, Армении), так и жители других российских регионов.

В то же время, за те же семь лет специалисты фиксировали естественную убыль населения. А за четыре месяца 2022 года, с января по апрель, даже с учётом миграции численность населения сократилась на 6 673 человека.