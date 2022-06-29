Архангельск, , 13:02 — REGNUM В рамках федерального проекта «Чистая Арктика» волонтеры на борту «Михаила Сомова» 30 июня отправятся на остров Хейса, где будут собирать металлолом и исследовать микропластик в Северном Ледовитом океане. Об этом сообщает пресс-центр правительства Архангельской области.

Работы по очистке острова Хейса от мусора советского периода, 2014 год Николай Гернет © ИА REGNUM

Сначала пять волонтеров отправятся из Архангельска до архипелага Земля Франца-Иосифа на судне «Михаил Сомов», до которого будут добираться 10 дней, оттуда на остров Хейса их доставит вертолёт, где участники проекта проведут около трёх недель.

Для формирования перечня работ в будущем группа специалистов будет собирать данные о геолокации крупногабаритных отходов, которые не удастся утилизировать. Также волонтёры проведут забор вод, чтобы исследовать микропластик в Северном Ледовитом океане.

Отметим, что «Чистая Арктика» является масштабным проектом по проведению очистных работ арктической территории от накопленных отходов с советских времён.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в 2022 году из арктических поселков Тикси, Усть-Куйга и Батагай планируется вывезти более 20 тыс. тонн металлолома.

Читайте также: Микропластик в воде может переносить заразные вирусы — шотландские ученые