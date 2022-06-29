Волгоград, , 12:22 — REGNUM Студентам-медикам, виновным в незаконном сбыте наркотиков, изменил и усилил приговор 29 июня Волгоградский областной суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в объединённой пресс-службе судов.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Двое учащихся ВолГМУ осенью 2021 года попались на закладках наркотиков. Судом первой инстанции в апреле 2022 года они были осуждены к лишению свободы сроком на три года, на основании ст. 73 УК РФ наказание постановлено было считать условным, с испытательным сроком на три года.

Государственный обвинитель направил в вышестоящий суд апелляцию с несогласием в связи с чрезмерной мягкостью приговора. Волгоградский областной суд согласился с доводами обвинения и определил назначить студентам наказанию в виде лишения свободы сроком на три года в исправительной колонии общего режима.

Виновные взяты под стражу в зале суда. Срок отбывания наказания исчисляется со дня вступления приговора в законную силу — 29 июня 2022 года.