Москва, 29 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Координационный комитет Фонда президентских грантов во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко определил условия и порядок проведения в 2022 году еще одного, внеочередного, конкурса Фонда.

ФПГ Фонд президентских грантов

Завершая в начале июня распределение 10 миллиардов рублей, выделенных на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций в этом году, Координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам. В этой связи Координационный комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 миллиарда рублей, тем самым увеличив бюджет Фонда президентских грантов с 10 до 12 миллиардов рублей.

«Сотрудники некоммерческих организаций, которые каждый день сталкиваются с человеческим несчастьем, наверное, лучше многих понимают, как и словом, и делом облегчить страдания, помочь в горе. Сейчас многие люди становятся добровольцами, включаются в работу НКО: жертвуют деньги, собирают гуманитарные наборы, приезжают в пункты временного размещения беженцев. Эти добрые дела надо умножать и поддерживать, чтобы у самих НКО и волонтеров хватило сил», — заявил член Координационного комитета Александр Ткаченко , председатель правления Фонда «Круг добра», председатель комиссии Общественной палаты Российской Федерации по вопросам благотворительности и социальной работе.

Подать заявку на новый конкурс можно будем по двум направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» — для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь на Донбассе, и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — для проектов соответствующей тематики на территории страны.

«Очень важно обратить внимание на военнослужащих, получивших тяжёлые травмы. Помочь им быстрее вернуться к обычной жизни. С любой травмой можно справиться, если рядом есть пример высоких достижений спортсменов с инвалидностью, паралимпийцев. Общественные организации инвалидов, слепых, спортивные клубы уже сегодня общаются и воодушевляют наших героев. Помогают им узнать о современных средствах реабилитации», — подчеркнул член Координационного комитета Михаил Терентьев , председатель Всероссийского общества инвалидов.

Прием заявок на участие в конкурсе начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре. Они смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года.

Структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими некоммерческими организациями, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания.

«В начале мая мы приезжали на Донбасс, встречались с людьми, которые живут там. Они ждут поддержки от нас. Хорошо, что сегодня общественные организации, сердобольные люди оказывают помощь. Она огромна и важна, но, к сожалению, не системна. Решение о выделении дополнительных средств на это направление очень актуально. Нужно подготовить детей к школе, помочь людям, оставшимся без работы. Наши НКО вместе с партнерами из ДНР и ЛНР как раз могли бы вести эту работу», — заключил член Координационного комитета, муфтий Альбир Крганов , глава духовного собрания мусульман России.

На предыдущем, втором в этом году, конкурсе вследствие роста количества проектов и качества их проработки впервые за 5 лет были подняты проходные баллы по всем грантовым направлениям. Дополнительные средства позволят поддержать в том числе наиболее актуальные и востребованные из инициатив, которые не победили в предыдущем конкурсе, но теперь могут быть доработаны для участия в спецконкурсе.

«Из-за повышения проходных баллов многие актуальные социальные проекты не смогли получить поддержку. Но, с другой стороны, мы убедились, что НКО даже в условиях постоянно меняющихся обстоятельств готовы работать еще усерднее и эффективнее. Помощь сейчас нужна разным категориям людей — и постоянным подопечным организаций, и тем, кто только столкнулся с бедой. Сейчас понятно, что некоммерческий сектор нужно обеспечить дополнительным финансированием, чтобы НКО могли полноценно запустить новые направления работы. Хочется отметить оперативность, с которой президент откликнулся на наше обращение и принял решение о внеочередном конкурсе», — сказал председатель объединенного экспертного совета Андрей Клепач , главный экономист ВЭБ. РФ.

За время своей работы (с апреля 2017 года) Фондом президентских грантов уже проведено 13 конкурсов, на которые подано 121 502 проекта. По результатам этих конкурсов гранты Президента Российской Федерации выделены на реализацию 23 852 социально значимых проектов на общую сумму 49 миллиардов рублей.