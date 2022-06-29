Еще 2 млрд руб выделено на гранты для НКО, работающих с Донбассом
Москва, 29 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Координационный комитет Фонда президентских грантов во главе с первым заместителем руководителя администрации президента России Сергеем Кириенко определил условия и порядок проведения в 2022 году еще одного, внеочередного, конкурса Фонда.
Завершая в начале июня распределение 10 миллиардов рублей, выделенных на государственную поддержку некоммерческих неправительственных организаций в этом году, Координационный комитет отметил рост числа качественно проработанных инициатив, направленных на поддержку уязвимых групп граждан, на жизни которых наиболее сильно отразились недружественные действия иностранных государств, а также увеличение запроса на помощь пострадавшим на Донбассе и беженцам. В этой связи Координационный комитет обратился к президенту с просьбой о выделении дополнительных средств. Глава государства поддержал обращение и направил на проведение специального конкурса 2 миллиарда рублей, тем самым увеличив бюджет Фонда президентских грантов с 10 до 12 миллиардов рублей.
Подать заявку на новый конкурс можно будем по двум направлениям: «развитие общественной дипломатии и поддержка соотечественников» — для инициатив, связанных с гуманитарной и благотворительной деятельностью за пределами России, в первую очередь на Донбассе, и «социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан» — для проектов соответствующей тематики на территории страны.
Прием заявок на участие в конкурсе начнется 15 июля и продлится до 15 августа 2022 года. Победители конкурса будут определены в сентябре. Они смогут приступить к реализации своих проектов с 1 октября 2022 года.
Структуры гражданского общества Донбасса, сообщества добровольцев, оказывающие гуманитарную помощь, смогут участвовать в конкурсе в рамках партнерских проектов с российскими некоммерческими организациями, через которые они смогут получить необходимые средства, оборудование, материалы, медикаменты, продукты питания.
На предыдущем, втором в этом году, конкурсе вследствие роста количества проектов и качества их проработки впервые за 5 лет были подняты проходные баллы по всем грантовым направлениям. Дополнительные средства позволят поддержать в том числе наиболее актуальные и востребованные из инициатив, которые не победили в предыдущем конкурсе, но теперь могут быть доработаны для участия в спецконкурсе.
За время своей работы (с апреля 2017 года) Фондом президентских грантов уже проведено 13 конкурсов, на которые подано 121 502 проекта. По результатам этих конкурсов гранты Президента Российской Федерации выделены на реализацию 23 852 социально значимых проектов на общую сумму 49 миллиардов рублей.