Москва, 29 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. Органы власти всех уровней делают всё возможное для того, чтобы беженцы чувствовали себя комфортно в России. Об этом 29 июня заявил заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова на пленарном заседании в Госдуме.

Duma.gov.ru Татьяна Москалькова

«С полным основанием могу говорить, что уровень приёма беженцев в России отвечает самым высоким стандартам. Все федеральные, региональные и местные органы делают всё возможное, чтобы люди чувствовали себя комфортно в нашей стране», — заявила Москалькова.

«Всё общество консолидировано на этой теме: и гражданское общество, и государственные органы», — указала она.