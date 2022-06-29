Сан-Сальвадор, 29 июня, 2022, 12:18 — ИА Регнум. После недавнего убийства трех полицейских в западном департаменте Санта-Ана власти Сальвадора приняли решение о начале наступления на преступные банды в регионе. Об этом в своём обращении к нации заявил президент Сальвадора Найиб Букеле.

Presidencia.gob.sv Найиб Букеле

Он пообещал обрушить всю мощь государства на преступников, устроивших засаду на полицейских Карлоса Маурисио Веласкеса, Франклина Лемуса и Марту Алас.

«Так больше не будет, [банды] дорого заплатят за убийство трех героев, которые погибли, защищая население», — сказал Букеле.

По его словам, режим чрезвычайного положения, действующий с марта, будет продлен до тех пор, пока банды не будут уничтожены.