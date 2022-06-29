Черкесск, 29 июня, 2022, 12:17 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии выявлен факт уклонения от уплаты налогов в крупном размере руководством республиканского предприятия «Теплоэнерго». В течение двух с половиной лет, начиная с 2015 года, компания не выплачивала налоги на добавленную стоимость и накопила задолженность в сумме 34 млн рублей, сообщили в пресс-службе Следственного комитета по региону.

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В отношении дирекции государственного унитарного предприятия возбудили уголовное дело. В настоящее время часть задолженности по уплате налогов погашена. В ходе следствия вся сумма недоплаты должна быть возвращена в казну.

Ранее в Карачаево-Черкесии было выявлено должностное преступление, из-за которого в республике в течение нескольких лет были установлены завышенные тарифы на электроэнергию. Абоненты переплатили энергетикам 634 млн рублей.