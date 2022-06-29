Кишинёв, , 12:17 — REGNUM Присоединение Молдавии к антироссийским санкциям может вызвать в республике голод и нищету. Об этом заявил в обращении в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ) лидер оппозиционной партии «Шор» Илан Шор.

«Не дай Бог, если эти негодяи проголосуют за санкции, я оставляю за собой право призвать людей выйти на улицу. Я это сделаю во имя граждан моей страны», — заявил политик.

Он заявил, что введение санкций против РФ равносильно тому, если бы человек выстрелил себе в ногу, а потом просил милостыню. Он призвал руководство страны подумать и не принимать «тупое» решение.

Напомним, ранее председатель парламента Молдавии Игорь Гросу заявил, что после получения статуса кандидата в ЕС нужно присоединяться к санкциям против РФ. После этого министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску опроверг это утверждение. Премьер-министр республики Наталья Гаврилица и президент страны Майя Санду пока не делали заявлений по этому поводу.

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