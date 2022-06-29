Стокгольм, , 12:22 — REGNUM Забастовка пилотов «Скандинавских авиалиний» (SAS) минувшей ночью (с 28 на 29 июня) не состоялась. Вместо этого SAS и профсоюз пилотов предпочли продолжить переговоры о заключении нового трудового соглашения. Об этом 29 июня сообщила новостная служба TT.

Самолеты авиакомпаниии SAS ERIC SALARD

Пилоты авиаперевозчика SAS были намерены начать забастовку в ночь на 29 июня. После интенсивных переговоров конфликт так и остается неразрешенным, но забастовка откладывается на 72 часа.

«SAS и Ассоциация пилотов Норвегии договорились продолжить переговоры в течение трех дней», — заявил в комментарии TT норвежский национальный посредник на рынке труда Матс Вильхельм Руланд.

По данным SAS, пишут журналисты, во время забастовки могут «пострадать» от 20 000 до 30 000 пассажиров в день. Подробности переговоров стороны умалчивают.