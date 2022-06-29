Осло, 29 июня, 2022, 12:21 — ИА Регнум. В настоящее время полиция Норвегии активно отговаривает организаторов прайд-фестивалей по всей стране от организации празднеств после нападения на гей-бар в Осло. Некоторые решили прислушаться к призыву и отменить свои запланированные мероприятия, но некоторые решили все равно провести акции поддержки ЛГБТ-сообщества. Об этом 28 июня сообщил шведский телеканал SVT.

Ludovic Bertron Флаг ЛГБТ

«Лояльность к квир-сообществу важнее призыва полиции», — объяснил организатор прайд-фестиваля в норвежском Хаугаландете Мирьям Бьеркенес.

Мотив нападения в Осло 25 июня до сих пор не ясен, но, поскольку стрельба по людям произошла возле гей-клуба, многие окрестили это как преступление на почве ненависти.

Таким образом, желание выступить против насилия и угроз в адрес ЛГБТ-сообщества было настолько сильным, что несколько сотен человек не послушались полицию и провели акцию солидарности в центре Осло в вечером 27 июня.

В других местах Норвегии организаторы, кажется, преисполнены того же чувства, пишут журналисты. Поэтому они не собираются отменять запланированные мероприятия.