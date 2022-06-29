Ижевск, , 12:14 — REGNUM В Удмуртии утверждено обвинительное заключение по статье об уклонении от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, совершенное в крупном размере в отношении руководителя коммерческой организации из Ижевска. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

Налоги Дарья Антонова © ИА REGNUM

По данным следствия, с 2015 по 2018 год за счет включения в налоговые декларации и иные документы ложных сведений посредством вовлечения в предпринимательскую деятельность подконтрольных и взаимозависимых лиц обвиняемый уклонился от уплаты налогов на общую сумму 32 млн рублей.

В ходе расследования причиненный ущерб мужчина полностью возместил. Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ростове-на-Дону руководитель коммерческой организации заподозрен в уклонении от уплаты налогов на сумму более 49 млн рублей. Следователи полагают, что застройщик с 2018 года по 2019 год предоставлял в налоговые органы ложные сведения о сделках с фиктивными организациями.

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