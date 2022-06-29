Лима, 29 июня, 2022, 12:14 — ИА Регнум. Партия «Свободное Перу» публично попросила президента Педро Кастильо отказаться от членства в организации, от которой он был избран главой государства, и объявила о внутреннем процессе против него. Об этом пишет Prensa Latina.

Braian Reyna Guerrero Педро Кастильо

Отмечается, что «ему предлагается безвозвратно уйти до начала административного дисциплинарного процесса».

Отмечается, что такая мера была принята после предусмотренной законом оценки его поведения как члена партии, поскольку он способствовал «разрушению единства партии».

«Необходимо подчеркнуть, что политика, проводимая его правительством, не соответствует тому, что было обещано в ходе избирательной кампании, и тем более не соответствует программе и идеологии партии», — говорится в заявлении «Свободного Перу».