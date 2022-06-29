Вашингтон, , 12:19 — REGNUM Турция максимально оттеснила Швецию и Финляндию от членства в НАТО, но вдруг согласилась пойти на соглашение, достигнутое с двумя северными странами на саммите НАТО в Мадриде. В свою очередь Ян Халленберг, руководитель исследований в шведском Институте внешней политики, считает, что такое трио вряд ли справилось бы без помощи США. Об этом он рассказал в интервью газете Aftonbladet.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Халленберг считает, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган представит соглашение своей публике как «большую победу» Но, развивает он дальше, единственная конкретная выгода для Эрдогана заключается в том, что Швеция немного скорректирует свою линию, когда речь идет об экспорте оружия.

Поэтому это наталкивает его на мысль, что трио на самом деле было квартетом и что за соглашением также может стоять неизвестная договоренность между Турцией и США.

«Я не исключаю, что здесь есть то, о чем мы вообще ничего не знаем, а именно, что американцы ему что-то пообещали. Первое, что приходит на ум, это истребители F-16», — рассуждает эксперт.

Читайте ранее в этом сюжете: Премьер-министр Швеции: Стокгольм не будет депортировать курдов