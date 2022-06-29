Вашингтон, 29 июня, 2022, 12:19 — ИА Регнум. Турция максимально оттеснила Швецию и Финляндию от членства в НАТО, но вдруг согласилась пойти на соглашение, достигнутое с двумя северными странами на саммите НАТО в Мадриде. В свою очередь Ян Халленберг, руководитель исследований в шведском Институте внешней политики, считает, что такое трио вряд ли справилось бы без помощи США. Об этом он рассказал в интервью газете Aftonbladet.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Халленберг считает, что президент Турции Реджеп ТайипЭрдоган представит соглашение своей публике как «большую победу» Но, развивает он дальше, единственная конкретная выгода для Эрдогана заключается в том, что Швеция немного скорректирует свою линию, когда речь идет об экспорте оружия.

Поэтому это наталкивает его на мысль, что трио на самом деле было квартетом и что за соглашением также может стоять неизвестная договоренность между Турцией и США.

«Я не исключаю, что здесь есть то, о чем мы вообще ничего не знаем, а именно, что американцы ему что-то пообещали. Первое, что приходит на ум, это истребители F-16», — рассуждает эксперт.