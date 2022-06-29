* талибами — запрещённая в России организация

Сари-Пуль, Афганистан, 29 июня, 2022, 12:28 — ИА Регнум. В уезде Балхаб афганской провинции Сарипуль опубликован список мирных жителей, погибших во время наступления талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает 29 июня «Шафакна Афганистан».

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

В списке, опубликованном Daily Information, говорится, что эти люди были убиты радикалами в Балхабе. Согласно списку, было убито более 50 мирных жителей, 36 из них похоронены. Указаны имена и возраст предположительно убитых, в основном это мужчины и молодые люди.

Источник, составивший список, сообщает, что он будет направлен в ООН и правозащитные организации. Из 36 человек, чьи тела захоронены на данный момент, пятеро не опознаны. Тела этих пятерых захоронили 26 июня в Хавал Сиах Гак.

В списке сказано, что ещё 22 тела были найдены в некоторых селах Балхаба, но до сих пор не опознаны и не захоронены. Тела шести человек были обнаружены в Шир-Кале, три тела — в Илак Гаре и 13 тел — в Чинараке.

Сообщается, что эти 13 человек укрылись в мечети в Чинараке, спасаясь от талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и все были ими убиты.

В кишлаках Хуш, Парушан, Ларкорд, Туги и Дехна остался ряд непогребённых тел, в том числе женщин и детей. Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не разрешили опознание и захоронение погибших.

Тела, захороненные вчера и сегодня, были погребены с помощью старейшин и с письменного разрешения талибского (организация, деятельность которой запрещена в РФ) губернатора. Однако их не позволили хоронить с соблюдением надлежащих обрядов, а подвергли оскорблениям и унижениям.

Радикалы не пустили в Балхаб представителей Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA), Красного Креста и правозащитников.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), как сообщало ИА REGNUM, отрицают наличие жертв среди гражданского населения в «Балхабской войне».

Радикальное движение ранее обвиняли в убийстве мирных жителей в Панджшере и Андарабе.

В Балхабе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели боевые действия против сил маулави Мехди Муджахида, мятежного хазарейского командира группировки. Несмотря на попытки обеих сторон вести переговоры, эти усилия не увенчались успехом, и в конце концов талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) открыли военные действия. В первый же день боев они перерезали транспортные пути и телекоммуникационные линии.