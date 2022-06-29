Москва, 29 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. В районе Николаева ударом ВКС России уничтожена база иностранных наёмников. Об этом 29 июня сообщили в Министерстве обороны России в ежедневной сводке.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В министерстве рассказали, что высокоточным оружием ВКС России за минувшие сутки были уничтожены четыре пункта управления. В их числе два батальона территориальной обороны Харькова — «Харьков-1» и «Харьков-2».

Кроме того, уничтожена база подготовки иностранных наёмников в районе города Николаев.