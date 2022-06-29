Владивосток, 29 июня, 2022, 12:12 — ИА Регнум. Спасательное судно «Игорь Белоусов» и малое гидрографическое судно «Александр Рогоцкий» Тихоокеанского флота вышли в подводно исследовательскую экспедицию Военно-Морского Флота РФ и Центра подводных исследований (ЦПИ) Русского географического общества к Курильским островам, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в отделе информационного обеспечения Приморского края ТОФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Курилы

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Исследование дна будет проводиться в акватории острова Матуа с помощью обитаемого подводного аппарата (ОПА) «C-Explorer 3.11». Водолазы будут осуществлять экспериментальные спуски на глубины, превышающие 100 метров.

Как сообщало ИА REGNUM, на атомном контейнеровозе «Севморпуть», который вышел в рейс из Санкт-Петербурга на Камчатку, будут работать представитель Мурманского морского биологического института Российской академии наук (ММБИ РАН). Учёному предстоит исследовать состояние популяций морских млекопитающих, птиц и белых медведей по всей акватории Северного морского пути.