Стокгольм, , 12:18 — REGNUM В своем заявлении после того, как Турция согласилась «пропустить» Швецию и Финляндию в НАТО, шведский премьер-министр Магдалена Андерссон отметила, что Анкара и Стокгольм наладят более тесный диалог по вопросам экстрадиции. Однако она добавила, что речи о депортации курдов не идет. Об этом 29 июня написала газета Aftonbladet.

Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон U.S. Department of State

«Конечно, это будет происходить в рамках национального и международного законодательства», — говорится в заявлении, опубликованном Aftonbladet.

Андерссон отмечает, что та часть мадридского соглашения, где Швеция обещает принять конкретные меры по экстрадиции людей, признанных Турцией террористами, не означает, что курды в Швеции должны беспокоиться.

«Мы всегда работаем по шведскому законодательству и не депортируем граждан Швеции. Если вы не занимаетесь терроризмом, вам не о чем беспокоиться», — еще раз заверила премьер-министр страны.

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