Луганск, , 12:10 — REGNUM На сегодняшний день все трассы, которые связывают Лисичанск с так называемой «материковой» Украиной, перерезаны и находятся под контролем Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом 29 июня рассказал подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Народная милиция ЛНР Glava-lnr.info

Как отметил подполковник НМ ЛНР, слова которого приводят РИА Новости, в ходе проведения спецоперации силы республики совместно с подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ за истекшие сутки достигли ряда успехов.

«Основные артерии, связывающий Лисичанск с так называемой материковой Украиной (оккупированные киевским режимом территории — ред.), перерезаны. Сейчас на данный момент трассы, которые существовали ранее, полностью под нашим контролем», — сказал он.

Также Марочко уточнил, что есть «ряд проселочных грунтовых дорог», по которым продолжают пытаться вести передвижение киевские боевики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что населённые пункту Новобахмутовка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны из артиллерии украинскими нацистами.