Горно-Алтайск, , 12:09 — REGNUM Основные проблемы в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в Республике Алтай.

Мусор в Горно-Алтайске Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на обсуждении был вынесен вопрос о тарифах на вывоз отходов с частных домовладений на полигоны. Тарифы при этом назвали несоразмерными.

«Высокая стоимость услуги приводит к замусориванию близлежащих к населенным пунктам логов, берегов рек и лесов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура отметила низкую активность в районах Горного Алтая по оборудованию контейнерных площадок и увеличению числа контейнеров в популярных туристических местах.

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