Горно-Алтайск, 29 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. Основные проблемы в сфере обращения с твёрдыми бытовыми отходами обсудили на заседании межведомственной рабочей группы в Республике Алтай.

Управление Роспотребнадзора по Республике Алтай Мусор в Горно-Алтайске

Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора, на обсуждении был вынесен вопрос о тарифах на вывоз отходов с частных домовладений на полигоны. Тарифы при этом назвали несоразмерными.

«Высокая стоимость услуги приводит к замусориванию близлежащих к населенным пунктам логов, берегов рек и лесов», — отметили в ведомстве.

Кроме того, прокуратура отметила низкую активность в районах Горного Алтая по оборудованию контейнерных площадок и увеличению числа контейнеров в популярных туристических местах.