Москва, 29 июня, 2022, 12:09 — ИА Регнум. В настоящее время в деле диверсификации российской экономики нет никаких позитивных подвижек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 20 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Minsvyaz.ru Флаги Китая и России

«Происходит то, что [глава Сбербанка Герман] Греф очень точно и емко охарактеризовал как «труба на восток», — сказала Комолов. — Что просто означает перенастройку российского экспорта с европейских покупателей на азиатских. И в этом случае структура нашей экономики не поменяется. Китаю нужны наши нефть и газ, а вовсе не станки, оборудование или что-то еще. Этого у Китая в избытке. У них гигантское перенакопление. И российская продукция высокого передела в Китай не пойдет. С другой стороны, Китай пользуется сложившейся ситуацией и вместе с Индией закупает российское сырье с существенным дисконтом».

Напомним, что ранее бизнесмен Олег Дерипаска сказал, что в случае, если РФ будет развиваться по инерционному сценарию, то на диверсификацию ее экономики может потребоваться восемь-девять лет.