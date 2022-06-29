Стокгольм, , 12:15 — REGNUM Лидер «Зеленых» Пер Болунд критически относится к соглашению, которое Швеция заключила с Турцией на саммите НАТО. В интервью радиостанции Ekot Болунд сказал, что ему интересно, стоила ли того цена, которую пришлось заплатить Швеции, чтобы стать членом НАТО.

Пер Болунд Mp.se

«Сторонники НАТО заявляли, что этого не произойдет. Что никогда мы не позволим Турции устанавливать условия нашего членства [в альянсе]. Теперь мы видим, что Швеция идет на серьезные уступки в вещах, которые всего несколько лет назад представляли собой очень четкие принципы», — заявил Болунд.

Он также отметил, что не поддерживает продажу Швецией оружия Турции, а также намерения Стокгольма преследовать тех, кого Анкара называет террористами.

Ранее министр иностранных дел Швеции Анн Линде заверила, что соглашение с Турцией не изменит ничего, кроме ужесточения мер против террористов, а свобода слова и права человека все равно будут соблюдаться.

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