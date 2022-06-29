Кемерово, , 12:08 — REGNUM Реставратора для объекта культурного наследия Гурьевска (Кемеровской области) — Дворца культуры металлургов планируют выбрать 15 июля 2022 года. Соответствующий тендер пройдет с начальной ценой 412,304 млн рублей, передаёт ИА REGNUM.

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Контрактом предусмотрен аванс в размере 10% от суммы. Источник финансирования — бюджет Гурьевского муниципального округа на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годы. Окончание срока выполнения работ — 15 декабря 2023 года.

Сам объект общей площадью 2,9 тыс. кв. м находится на улице Коммунистическая, 23. Он рассчитан на 710 посетителей, численность сотрудников составляет 35 человек в максимальную смену. Объект построили частично в 1935 году, а вторая очередь была введена в 1954 году.