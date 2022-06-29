Белогорск, Амурская область, , 12:09 — REGNUM В амурском Белогорске реализуют программу «1000 дворов». Работы по благоустройству будут стоить более 95 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 29 июня в пресс-службе правительства Приамурья.

Благоустройство двора в Челябинске Cheladmin.ru

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На одной из придомовых территорий сейчас устанавливают необычные арт-объекты — разноцветные игровые конструкции в виде пчелиных сот для детских пространств. Объекты многофункциональны, прочны и безопасны: каркас сделан из металла, верх — из резиновой крошки.

«Данное новое направление производства в Белогорске развивает группа компаний «ЖСК». В работу запущено оборудование для переработки старых автомобильных шин. На выходе получается тротуарная плитка и покрытие для спортивных и детских площадок, в том числе и для изготовления игровых конструкций. Потребность в таком материале, как в городе, так и в области высокая», — отметили в правительстве региона.

Всего в Белогорске благоустроят за лето 14 дворов возле 16-ти многоэтажек. Всего на обновление всех детских площадок в Амурской области будет потрачено 674 млн рублей. Все работы планируется завершить к 1 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье намерены улучить за лето 2022 года состояние 105 дворов. Работы будут идти в девяти районах.