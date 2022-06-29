Ижевск, 29 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Ижевская агломерация в 2024 году получит 19 современных низкопольных троллейбусов. Об этом сообщает пресс-служба правительства Удмуртии.

Фото пресс-службы «Севэлектроавтотранс» Троллейбус

По словам председателя правительства республики Ярослава Семенова, регион подал заявку в Минтранс России вместе с 44 субъектами. Недавно пришло подтверждение, что Удмуртия попала в программу обновления парка общественного транспорта в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги».

«Я напомню, что Удмуртия была одним из первых субъектов, которые в 2020 году получили новый транспорт в рамках нацпроекта БКД — это были 16 современных трамваев «Львенок», — добавил премьер-министр.

Всего в период с 2022 по 2024 год новый транспорт получит 21 городская агломерация в России. В указанный период в регионы поступят 934 автобуса, 200 троллейбусов и 27 трамваев. На эти цели из федерального бюджета выделяется 10 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, рост популярности общественного транспорта в РФ будет зависеть в числе прочего от стоимости парковки в крупных городах, а также от цен на топливо. Об этом заявил руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы финансового университета при правительстве РФ Александр Цыганов.

Читайте также: Будет ли в РФ расти популярность общественного транспорта? Прогноз