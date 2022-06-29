Москва, , 12:07 — REGNUM Прогнозы бизнесмена Олега Дерипаски о том, что РФ может потребоваться восемь-девять лет для того, чтобы диверсифицировать экономику, выглядят не очень убедительно. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

Олег Дерипаска Иван Шилов © ИА REGNUM

«Как можно говорить про восемь или девять лет? Десять лет назад мы жили в совершенно другой геополитической реальности. В 2014 году Россия с Европейским союзом всерьез обсуждали создание единого экономического пространства от Лиссабона до Владивостока. Сегодня об этих разговорах можно вспоминать только с грустной ухмылкой, — сказал Комолов. — Автор таких долгосрочных прогнозов не мыслит стратегически. Его задача состоит в том, чтобы донести некий посыл до чиновников и общества и решить свои коммерческие проблемы за счет политических заявлений».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Комолов заявил о том, что риски глобальной рецессии очень усиливаются из-за резкого роста инфляции и общего нарушения логистических цепочек.

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