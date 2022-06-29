Ульяновск, , 12:06 — REGNUM В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом и нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

По сведениям на 29 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 203 633 случая заражения коронавирусом, в том числе 27 и 28 июня выявлено по 18 носителей инфекции.

Победили коронавирус 198 642 жителя, доля выздоровевших в целом составляет 97,55%.

Что касается суточной статистики, то 28 июня в Ульяновской области вылечился от ковида 21 человек, госпитализированы пятеро пациентов с коронавирусом, новых летальных исходов нет вторые сутки подряд.

Напомним, что жертвами пандемии в Ульяновской области 4718 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе проведено за весь период 2 150 517 лабораторных исследований на коронавирус.

Читайте ранее в этом сюжете: В Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 18 человек