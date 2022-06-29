Ульяновск, 29 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Ульяновской области вторые сутки подряд выявляется одинаковое количество случаев заражения коронавирусом и нет новых летальных исходов от ковида. Это следует из обновлённых сведений федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 29 июня, с начала пандемии в Ульяновской области официально подтверждено 203 633 случая заражения коронавирусом, в том числе 27 и 28 июня выявлено по 18 носителей инфекции.

Победили коронавирус 198 642 жителя, доля выздоровевших в целом составляет 97,55%.

Что касается суточной статистики, то 28 июня в Ульяновской области вылечился от ковида 21 человек, госпитализированы пятеро пациентов с коронавирусом, новых летальных исходов нет вторые сутки подряд.

Напомним, что жертвами пандемии в Ульяновской области 4718 ковидных больных.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в регионе проведено за весь период 2 150 517 лабораторных исследований на коронавирус.