Москва, , 12:05 — REGNUM В Харьковской области уничтожено до ста боевиков националистического батальона «Кракен», сообщили 29 июня в Министерстве обороны РФ.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ведомстве в ежедневной сводке рассказали об ударе российской артиллерии в районе населённого пункта Питомник в Харьковской области. В результате были уничтожены до 100 боевиков батальона «Кракен».

Кроме того, ударом высокоточного оружия ВКС России уничтожена база подготовки иностранных наёмников в районе Николаева и пункты управления батальонов теробороны «Харьков-1» и «Харьков-2».