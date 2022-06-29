Иркутск, 29 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. СУ СК РФ по Иркутской области 29 июня известило о возбуждении уголовного дела в отношении генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс» Хомутовского муниципального образования, подозреваемой в злоупотреблении должностными полномочиями.

СКР Следственным отделом по Иркутскому району по материалам проверки прокуратуры возбуждено уголовное дело в отношении генерального директора МУК «Культурно-спортивный комплекс»

В 2020 г. гендиректором муниципального учреждения культуры в рамках реализации национального проекта «Демография» был заключен муниципальный контракт с подрядной организацией на строительство спортивного оздоровительного комплекса в п. Плишкино. Срок исполнение контракта — декабрь 2021 г. Согласно подписанной документации подрядчиком было поставлено спортивное и мед. оборудование, которое принято и оплачено заказчиком за счет бюджетных средств в сумме около 4,5 млн руб. По факту оборудование поставлено не было, спортивный объект до сих пор не введен в эксплуатацию.

Следователи СК допрашивают подозреваемую и иных лиц. Изучается документация по муниципальному контракту.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее халатность была выявлена при строительстве средней образовательной школы на 725 учащихся в деревне Грановщина в рамках реализации мероприятий национального проекта «Образование».

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