Стокгольм, , 12:14 — REGNUM 29 июня премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон согласилась дать интервью телеканалу SVT, в котором она прокомментировала заключенное на саммите НАТО в Мадриде соглашение с Турцией и Финляндией.

Магдалена Андерссон Frankie Fouganthin

«Этой ночью я спала спокойно. Это был большой день для Швеции. Важный шаг на пути в НАТО. Это укрепит безопасность Швеции», — сказала премьер-министр страны.

Андерссон считает, что переговоры с Турцией принесли позитивный результат.

«Мы работали с нашими сотрудниками и проводили телефонные разговоры с Реджепом Эрдоганом (президент Турции Реджеп Эрдоган). Если три стороны сидят в одной комнате и действительно хотят договориться, то они берут и договариваются», — заключила Андерссон.

Читайте ранее в этом сюжете: Депутат Какабе о соглашении Швеции с Турцией: «Черный день для истории»