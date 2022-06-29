Нальчик, 29 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Кабардино-Балкария будет помогать в восстановлении ряда социальных учреждений в Донецкой Народной Республике. Планируется вернуть к работе одну больницу и образовательное учреждение. Об этом сообщил глава северо-кавказской республики Казбек Коков.

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«Республика намерена принять участие в восстановлении социально важных объектов Донбасса. Мы готовы восстановить одну больницу, образовательное учреждение», — заявил Коков в ходе встречи с молодежью республики.

Ранее о своем намерении участвовать в восстановлении социальных объектов сообщили и другие главы Северо-Кавказского федерального округа. Так, губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о заключении договора о сотрудничестве с Антрацитовским районом Луганской Народной Республики.