Пенза, , 12:05 — REGNUM В Пензенской области за сутки выписаны 35 ковид-пациентов. С начала пандемии по состоянию на 29 июня в регионе выздоровели 181 584 человека, сообщает общероссийский оперативный штаб.

Больничный коридор Наталья Диева © ИА REGNUM

Всего по области зарегистрировано 187 899 случаев заражения коронавирусом, в том числе 31 — за минувший день.

Скончались от последствий заражения коронавирусом 5952 человека, за сутки умерли два пациента.

В ковид-стационары 28 июня госпитализировали 21 человека.

ИА REGNUM ранее сообщало, режим повышенной готовности из-за угрозы распространения COVID-19 продлен в Пензенской области до 31 июля включительно.

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