Москва, 29 июня, 2022, 12:04 — ИА Регнум. Российские военные уничтожили на острове Кубанский украинское подразделение самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства, заявил 29 июня официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

Mil.ru Реактивная артиллерия на стрельбах

«Поражено подразделение самоходных артиллерийских установок Caesar французского производства на острове Кубанский», — заявил он на брифинге.

Он добавил, что оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия за прошедшие сутки поразили 39 пунктов управления, шесть складов с боеприпасами, артиллерийские и минометные подразделения в 68 районах, а также живую силу и военную технику в 216 районах