Стокгольм, 29 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Беспартийная Амине Какабаве не собирается отступать от своих угроз отправить министра иностранных дел Швеции Анн Линде в отставку. Об этом она заявила 29 июня в студии телеканала SVT.

(сс) Ankara Здание риксдага в Стокгольме

«Это черный день для политической истории Швеции. Мы ведем переговоры с исламской диктатурой, которая не уважает свободу слова, не уважает права меньшинств и права женщин. Курды приносятся в жертву в рамках этого циничного политического подхода … Почему Швеция уступает Реджепу Эрдогану?» — прокомментировала Какабаве заключение соглашения между Швецией, Финляндией и Турцией.

Какабаве также выразила надежду на то, что парламентские партии присоединятся к ее призыву отправить Линде в отставку.

Напомним, что сама Амине Какабаве является этнической курдкой. Ее не раз призвали сдать мандат после того, как она была исключена из «Левых». Ни одна из политических партий не поддержала ее угрозу отправить главу шведской дипломатии в отставку.