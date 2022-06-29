Москва, , 12:03 — REGNUM Несмотря на заявления властей РФ о новой эпохе в развитии российской экономики, акцент всё равно делается именно на экспорте энергоресурсов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 29 июня заявил доцент финансового университета при правительстве РФ Олег Комолов.

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«Россия, несмотря на заявления властей о новой эпохе в развитии нашей экономики, которая будет уже основана не на экспорте энергоресурсов, а на иных более прогрессивных производственных началах, всё равно делает акцент на экспорте энергоресурсов. Это очень характерно по статистике экспорта в Китай. Он вырос значительно за последние месяцы 2022 года. А сам Китай сократил поставки в Россию, опасаясь санкций», — сказал Комолов.

Напомним, что ранее эксперты Института мировой экономики им. Питерсона сообщили, что с начала весны 2022 года экспорт китайских товаров в РФ резко снизился, в то время как импорт из КНР в Россию вырос до рекордных значений.