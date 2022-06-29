Москва, 29 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Украинский батальон полностью разгромлен в результате действий российских войск в районе Лисичанского нефтеперерабатывающего завода. Об этом сообщает 29 июня Минобороны РФ в телеграм-канале.

Министерство обороны России Солдаты ВС России во время спецоперации на Украине

Отмечается, что 10-я горно-штурмовая бригада ВСУ понесла большие потери в ходе наступательных действий ВС России. В 108-м батальоне из 350 человек осталось только 30.

«По словам пленных военнослужащих данной бригады, 108-й батальон разгромлен полностью», — заявили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, под Лисичанском многие военнослужащие ВСУ оставляют свои позиции из-за голода. В украинских войсках сложилась критическая ситуация с продовольствием.

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