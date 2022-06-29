Ростов-на-Дону, 29 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. В Ростовской области сотрудники пограничного управления ФСБ России по Ростовской области задержали мошенника, продававшего «разрешения» на въезд в Россию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства 29 июня.

Граница

«Выявленный гражданин в интернете за денежное вознаграждение предлагал лицам, которым не разрешен въезд на территорию России, обеспечить незаконное пересечение государственной границы с территории Украины. Злоумышленник был задержан при получении денежных средств», — уточнили в ведомстве.

Установлено, что возможности организовать пересечение российско-украинской границы у злоумышленника не было. После получения денег он планировал скрыться.

Мужчина находится в федеральном розыске за кражу в Самарской области.