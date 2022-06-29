Екатеринбург, 29 июня, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Свердловский областной суд оставил в СИЗО гражданина, напавшего на прохожих в парке на улице Колмогорова в Екатеринбурге и убившего одного из них. Об этом сообщает пресс-служба суда.

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Решение о водворении его под стражу 16 июня принял Железнодорожный райсуд. Срок действия меры пресечения был определён до 13 августа. Адвокат подал апелляцию. Но облсуд отказался её удовлетворить.

Как сообщало ИА REGNUM, преступление было совершено вечером 12 июня.