Стокгольм, 29 июня, 2022, 12:05 — ИА Регнум. 29 июня гостем радиостанции P1 стала министр иностранных дел Швеции Анн Линде, которая прокомментировала историческое соглашение с Турцией и Финляндией, заключенное 28 июня на саммите НАТО в Мадриде.

(сс) World Trade Organization Анн Линде

«Мы не будем вносить изменения в демократические права, которые есть у людей, но, с другой стороны, будет существенное ужесточение, когда речь идет о криминализации различных аспектов террористической деятельности. Мы не будем убежищем для террористов», — сказала глава шведской дипломатии.

По словам министра, Турция считает, что Швеция серьезно отнеслась к опасениям Анкары по поводу террористических атак.

«Мы договорились, что Швеция и Финляндия не будут поддерживать эти организации ни в чем, что угрожает безопасности Турции, например, оружием и деньгами», — прокомментировала Линде один пунктов соглашения, согласно которому Швеция осуждает деятельность РПК, курдских отрядов самообороны и движения Гюлена.