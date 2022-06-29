Томск, 29 июня, 2022, 11:59 — ИА Регнум. В Томской области за минувшие сутки выявлено 28 новых случаев заражения коронавирусом, десять заболевших госпитализированы в стационары. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии достигло 132 467. 858 носителей умерли от COVID-19.

Выздоровели к настоящему времени победили коронавирус 130 794 человека, в том числе 16 за последние сутки.