Саратов, , 11:59 — REGNUM В Саратовской области по состоянию на 29 июня зарегистрировали 254 837 случаев заражения коронавирусом, за сутки заболели 68 человек, накануне выявили 65 инфицированных. Обновленные данные приводит общероссийский оперативный штаб.

В больничном коридоре Цитата из т/с «Обычная женщина» реж Борис Хлебников. 2018. Россия

Выздоровели с начала пандемии 248 087 пациентов, за сутки — 69 человек.

В госпитали 28 июня доставили 22 ковид-пациента. На стационарном лечении находятся 208 человек, на амбулаторном — 611.

Всего от последствий заражения коронавирусом скончались 5992 человека, за сутки умерших нет.

ИА REGNUM ранее сообщало, на материковой части Китая введено более 3,4 млрд доз вакцины против COVID-19, при этом примерно 1,26 млрд человек, или 89,41% от общей численности населения полностью вакцинированы.

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