Донецк, , 11:57 — REGNUM Населённые пункты Новобахмутовка и Пантелеймоновка в Донецкой Народной Республики (ДНР) были обстреляны из артиллерии украинскими нацистами. Об этом 29 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Обстрел Mil.gov.ua

Отмечается, что обстрел Пантелеймоновки со стороны ВСУ был зафиксирован в 10:20 (совпадает с мск) и в ходе него по населённому пункту было выпущено пять снарядов калибра 152 мм

Также указывается, что в 10:30 киевские боевики выпустили четыре снаряда калибра 122 мм по Новобахмутовке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что в ходе спецоперации Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации Украины российской артиллерией за сутки было уничтожено до ста боевиков украинского нацистского формирования «Кракен» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).